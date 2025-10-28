Chi era Jessica Stapazzolo vittima del femminicidio di Verona | aveva una figlia e aveva già subito violenza

Jessica Stapazzolo Custodio de Lima aveva 33 anni ed era brasiliana. È lei l'ennesima vittima di femminicidio in Italia: la tragedia a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. In manette è finito il compagno Reis Pedroso Douglas, 41 anni e anche lui brasiliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

