Chi era Jessica Stapazzolo vittima del femminicidio di Verona | aveva una figlia e aveva già subito violenza

Jessica Stapazzolo Custodio de Lima aveva 33 anni ed era brasiliana. È lei l'ennesima vittima di femminicidio in Italia: la tragedia a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. In manette è finito il compagno Reis Pedroso Douglas, 41 anni e anche lui brasiliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

aveva una figlia e aveva già subito violenza

Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni, è accusato di aver ucciso la 33enne nell'appartamento di Castelnuovo del Garda dove la donna viveva.

L'ex compagno, già noto per violenze, è stato arrestato: aveva il divieto di avvicinamento.

