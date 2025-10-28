Chi era Jessica Stapazzolo uccisa a coltellate dall’ex compagno nel Veronese

Verona, 28 ottobre 2025 – È stata uccisa con "un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate " Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, cittadina brasiliana di 33 anni che viveva in un appartamento in via Silvio Pellico, a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Dopo già diversi episodi di aggressioni e violenza domestica, l’ex compagno – Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni – l’ha uccisa nonostante il divieto di avvicinamento a suo carico: si è tolto il braccialetto elettronico, è entrato in casa e si è reso autore dell’ennesimo femminicidio in Italia. Chi era Jessica Stapazzolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi era Jessica Stapazzolo, uccisa a coltellate dall’ex compagno nel Veronese

News recenti che potrebbero piacerti

"Colpita con un numero smisurato di coltellate" Jessica Stapazzolo, chi era la donna uccisa dal compagno a Castelnuovo del Garda >> https://buff.ly/dqRni7U - facebook.com Vai su Facebook

Castelnuovo del Garda (VR), 33enne Jessica Stapazzolo uccisa a coltellate da compagno 41enne Reis Douglas con precedenti per maltrattamenti - VIDEO - X Vai su X

Chi era Jessica Stapazzolo, uccisa a coltellate dall’ex compagno nel Veronese - Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni, è accusato di aver ucciso la 33enne nell’appartamento di Castelnuovo del Garda dove la donna viveva. Segnala ilrestodelcarlino.it

Chi era Jessica Stapazzolo, la donna uccisa dall'ex compagno nel Veronese: "Lui già violento" - L'ex compagno, già noto per violenze, è stato arrestato: aveva il divieto di avvicinamento. tag24.it scrive

Jessica Stapazzolo uccisa dal compagno: lui aveva violentato la sorella di lei. La figlia allontanata e la paura, «voleva scappare» - Una storia di abusi e violenze quella di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, la donna brasiliana di 33 anni uccisa a coltellate dal compagno e connazionale ... ilmessaggero.it scrive