Chi era Jessica Stapazzollo uccisa a coltellate dall’ex compagno nel Veronese

Verona, 28 ottobre 2025 – È stata uccisa con "un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate " Jessica Stapazzollo Custodio de Lima, cittadina brasiliana di 33 anni che viveva in un appartamento in via Silvio Pellico, a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Dopo già diversi episodi di aggressioni e violenza domestica, l’ex compagno – Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni – l’ha uccisa nonostante il divieto di avvicinamento a suo carico: si è tolto il braccialetto elettronico, è entrato in casa e si è reso autore dell’ennesimo femminicidio in Italia. Chi era Jessica Stapazzolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi era Jessica Stapazzollo, uccisa a coltellate dall’ex compagno nel Veronese

