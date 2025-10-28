Chi è Zohran Mamdani il sindaco di internet che vuole conquistare New York

Wired.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato che fino a pochi mesi fa non esisteva nei sondaggi si racconta a Wired US: come ha fatto a conquistare l'elettorato sui social e cosa ha imparato dal sindaco uscente Eric Adams. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Chi è Zohran Mamdani, il sindaco di internet che vuole conquistare New York

