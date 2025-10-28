Chi è Zohran Mamdani il sindaco di internet che vuole conquistare New York
Il candidato che fino a pochi mesi fa non esisteva nei sondaggi si racconta a Wired US: come ha fatto a conquistare l'elettorato sui social e cosa ha imparato dal sindaco uscente Eric Adams. 🔗 Leggi su Wired.it
Giovane, socialista e musulmano: Zohran Mamdani fa sognare in grande la sinistra americana. Ma New York non è gli Usa - X Vai su X
Sky tg24. . Il comizio di Zohran Mamdani, candidato democratico a sindaco di New York, nello stadio del tennis a Forest Hills, nel Queens. Federico Leoni per #SkyTg24 - facebook.com Vai su Facebook
I sondaggi lo danno in netto vantaggi sui due rivali in vista delle elezioni del 4 novembre. Ma gli esperti avvertono: «New York non è l'America» - Giovane, socialista e musulmano: Zohran Mamdani fa sognare in grande la sinistra americana. Come scrive msn.com
Zohran Mamdani, l’outsider che sta per conquistare New York - Dal marciapiede sotto i grattacieli dei miliardari al podio del municipio: l’ascesa inarrestabile del primo sindaco socialista, figlio di migranti, musulmano ... Segnala huffingtonpost.it
Il musulmano Zohran Mamdani alla guida di New York, la speranza di una sinistra americana malata di wokismo - Le elezioni per il sindaco di New York ci riguardano. iltempo.it scrive