Chi è Vittoria di Savoia la figlia di Emanuele Filiberto che debutta come attrice

Vittoria di Savoia entra ufficialmente nel mondo del cinema. La primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e dell’attrice francese Clotilde Courau, a soli 21 anni, è stata scelta come protagonista del film “ Toi + Moi, seuls contre tous ”, tratto dall’omonimo romanzo di Emma Green, che uscirà in Francia su Prime Video nel 2026. La notizia, riportata dal settimanale Gente, segna il debutto ufficiale della giovane principessa nel mondo della recitazione, dopo anni di formazione tra Parigi e New York. Chi è Vittoria di Savoia. Nata a Ginevra nel 2003, Vittoria di Savoia è la primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

