Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera le percentuali dell' eliminato aperto nuovo televoto a tre | ecco chi sono i concorrenti in nomination

Un concorrente ha lasciato la Casa del Grande Fratello, tre gieffini sono finiti in nomination. La moglie di Domenico, Valentina, è entrata nel loft di Cinecittà per un confronto diretto con lui Matteo Azzali è stato eliminato nella puntata del Grande Fratello del 27 ottobre 2025. Al termine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, le percentuali dell'eliminato, aperto nuovo televoto a tre: ecco chi sono i concorrenti in nomination

