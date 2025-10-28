Chi è Savino Costantino lo specialista degli assalti ai portavalori arrestato dopo il colpo fallito sulla A14

Già coinvolto in diverse inchieste e figura di spicco nel panorama criminale foggiano. Questa volta, non l’ha fatta franca: ferito a una gamba, ha dovuto chiedere aiuto al proprietario di un vivaio ed è stato soccorso avendo bisogno di un intervento chirurgico. Così Savino Costantino, 56enne originario di Cerignola, è uno degli arrestati per l’assalto fallito lunedì 27 a due portavalori lungo la A14, nel tratto tra Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche. I vigilantes sono subito intervenuti e hanno risposto al fuoco dei banditi, che erano armati di kalashnikov. Costantino è rimasto ferito nella sparatoria ed è stato ricoverato all’ ospedale di Torrette di Ancona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

