Chi è Savino Costantino lo specialista degli assalti ai portavalori arrestato dopo il colpo fallito sulla A14

Ilfattoquotidiano.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già coinvolto in diverse inchieste e figura di spicco nel panorama criminale foggiano. Questa volta, non l’ha fatta franca: ferito a una gamba, ha dovuto chiedere aiuto al proprietario di un vivaio ed è stato soccorso avendo bisogno di un intervento chirurgico. Così Savino Costantino, 56enne originario di Cerignola, è uno degli arrestati per l’assalto fallito lunedì 27 a due portavalori lungo la A14, nel tratto tra Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche. I vigilantes sono subito intervenuti e hanno risposto al fuoco dei banditi, che erano armati di kalashnikov. Costantino è rimasto ferito nella sparatoria ed è stato ricoverato all’ ospedale di Torrette di Ancona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

chi 232 savino costantino lo specialista degli assalti ai portavalori arrestato dopo il colpo fallito sulla a14

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Savino Costantino, lo “specialista” degli assalti ai portavalori arrestato dopo il colpo fallito sulla A14

Approfondisci con queste news

232 savino costantino specialistaChi &#232; Savino Costantino, l'arrestato per l'assalto ai blindati nel Maceratese: è stato accusato di aver preso parte ad altri blitz spettacolari - 2015 tra Foggia e Avellino: è stato condannato per associazione a delinquere ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Savino Costantino Specialista