Chi è Martina Maggiore l' ex di Cesare Cremonini che ha raccontato la loro storia in un libro
Martina Maggiore è al momento al centro delle polemiche a causa del suo libro dal titolo Ma che stupida ragazza, edito da Mursia, in cui ha raccontato non solo la sua vita, ma anche il suo rapporto con Cesare Cremonini. Nel libro, infatti, la ragazza parla della sua relazione sentimentale con l'ex leader dei Lunapop, raccontando di tradimenti e di chat con altre donne che sarebbero state uno dei motivi della fine della relazione. Recentemente, ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, Cesare Cremonini ha parlato del libro, dicendo: "a me è successo quest'anno che una ragazza in cui sono stato, a cui ho dato l'anima, con la quale io ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita, cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Martina Maggiore nella primavera scorsa ha pubblicato "Ma che stupida ragazza" - facebook.com Vai su Facebook
