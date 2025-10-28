Chi è Marco Borsato la star italo-olandese della musica a processo per molestie su una 15enne E il Paese si dimentica delle elezioni – I video
Mercoledì nei Paesi Bassi si torna al voto per eleggere il nuovo Parlamento. La nuova tornata elettorale dopo neppure due anni – a giugno il populista Geert Wilders ha fatto cadere il governo di Dick Schoof – non sembra però esattamente entusiasmare gli olandesi: oltre la metà di loro secondo gli ultimi sondaggi non avrebbe ancora scelto se e per chi votare. A far presa eccome sull’opinione pubblica alla vigilia del voto è invece un caso giudiziario che riguarda una star della musica e del mondo tv. Si chiama Marco Borsato e se dalle nostre parti quel nome dice poco, in Olanda è sinonimo di successo stellare. 🔗 Leggi su Open.online
