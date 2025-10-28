Nel 1997 Roberta Lanfranchi ha sposato Pino Insegno, attore, doppiatore e dal loro matrimonio sono nati due figli. Poi nel 2007 la fine della relazione. Una separazione non semplice la loro, come lei stessa ha spiegato con grande discrezione sottolineando l’importanza dell’affetto che li ha sempre legati. “Non è stata facile, però grazie al cielo siamo due persone che comunque si volevano bene: abbiamo spiegato ai nostri figli che i problemi di mamma e papà non erano i problemi di mamma con i figli o di papà con i figli. Poi la separazione non è mai un gioco”. Nella rottura di Roberta Lanfranchi e Pino Insegno non sarebbe intervenuto nessun “terzo incomodo”, ma si sarebbe trattato di una faccenda tutta personale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex moglie di Pino Insegno, Roberta Lanfranchi e la separazione dolorosa: “Oggi non ci sentiamo più”