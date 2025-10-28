Chi è Josep Martinez secondo portiere dell' Inter | dal Barcellona alla svolta con il Genoa

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spagnolo, 27 anni, giovanili al Barcellona, poi Las Palmas e Lipsia. Si afferma nel Genoa di Gilardino, dove ha conquistato la promozione in Serie A. Nel 2024 l’arrivo all’Inter per fare il vice Sommer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chi 232 josep martinez secondo portiere dell inter dal barcellona alla svolta con il genoa

© Gazzetta.it - Chi è Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter: dal Barcellona alla svolta con il Genoa

Approfondisci con queste news

232 josep martinez secondoJosep Martinez e l'incidente mortale: l'anziano in carrozzina, il malore e il salto di corsia. La ricostruzione - Dramma per il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez: al volante dell'auto questa mattina attorno alle 9. Segnala msn.com

232 josep martinez secondoIl secondo portiere dell'Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina: l'uomo &#232; morto sul colpo - La vittima aveva 81 anni, il giocatore si è fermato per prestare i primi soccorsi. Da msn.com

232 josep martinez secondoChi &#232; Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter e il sogno di sostituire Sommer - Arrivato a Milano, sponda nerazzurra come giocatore più pagato del mercato 2024, ha lasciato una buona impressione ma non è sembrato all'altezza del portiere svizzero che lascerà a fine stagione ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Josep Martinez Secondo