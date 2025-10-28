Chi è Josep Martinez secondo portiere dell' Inter | dal Barcellona alla svolta con il Genoa

Spagnolo, 27 anni, giovanili al Barcellona, poi Las Palmas e Lipsia. Si afferma nel Genoa di Gilardino, dove ha conquistato la promozione in Serie A. Nel 2024 l’arrivo all’Inter per fare il vice Sommer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chi è Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter: dal Barcellona alla svolta con il Genoa

