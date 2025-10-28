Chi è Josep Martinez il portiere dell' Inter che ha investito un anziano

Josep Martinez, il portiere dell' Inter che ha investito a Fenegrò - nei pressi di Appiano Gentile - un 81enne in carrozzina, poi deceduto nell'incidente, viene considerato uno degli estremi difensori emergenti del campionato italiano. In nerazzurro è arrivato due anni fa con l'obbiettivo di crescere alle spalle di Yann Sommer e prenderne un giorno il posto da titolare. Nel primo anno con Simone Inzaghi, le occasioni per mettersi in mostra non sono state molte, scendendo in campo solo in Coppa Italia o quando lo svizzero era indisponibile. Nonostante questo Martinez ha sempre risposto con grandi prestazioni quando è stato chiamato in causa, dimostrando sicurezza e personalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Josep Martinez, il portiere dell'Inter che ha investito un anziano

