Chi è Josep Martinez il portiere 27enne dell’Inter che ha ucciso in auto un anziano | dagli esordi nella cantera del Barcellona alla Serie A via Genova

Josep Martinez Riera, classe 1998, è un portiere spagnolo, in forza all’Inter dal luglio 2024, quando si è trasferito nel club meneghino dal Genoa, dove aveva giocato le due stagioni precedenti. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, il giocatore ha poi firmato con il Las Palmas che l’ha fatto debuttare da professionista. Prima dell’arrivo in Italia, per il calciatore c’è stata un’esperienza in Germania, nel Lipsia. Portiere agile e reattivo, abile tra i pali ma anche nell’uno contro uno e nelle uscite, Martinez si è fatto apprezzare anche per le doti di impostazione dalle retrovie. Gli inizi in Spagna tra Barcellona e Las Palmas. 🔗 Leggi su Open.online

