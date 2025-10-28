Chi è il primo ed ex marito di Isabella Rossellini Martin Scorsese e perché è finita
Era il 1979 quando Isabella Rossellini, erede di due giganti del cinema come Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, disse “sì” al regista americano Martin Scorsese. Lei, raffinata e cosmopolita, iniziava a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della moda; lui, già osannato come il genio ribelle di Hollywood, aveva firmato capolavori come Taxi Driver e Mean Streets. Il loro amore fu un intreccio di intelligenza, passione e curiosità reciproca: due menti affini, unite dal culto per l’arte e la narrazione. Un matrimonio d’autore quello tra Isabella Rossellini e Martin Scorsese. Il loro fu un matrimonio sobrio, lontano dai clamori mondani, ma non per questo meno affascinante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'ex marito di Britney Spears rompe il silenzio: "Situazione al limite" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Corinne Clery: “Tradita dal mio ex marito Beppe Ercole? Si è pentito”/ “Successo anche al primo matrimonio” - La puntata odierna de La Volta Buona accende i riflettori sul mondo dei ... Riporta ilsussidiario.net
Femminicidio La Spezia: l'uomo aveva un braccialetto elettronico malfunzionante, così ha raggiunto e ucciso l'ex moglie 54enne. La donna lascia due figli - Ennesimo femminicidio avvenuto questa mattina intorno alle 11 a La Spezia: una donna di 54 anni è stata uccisa dall'ex coniuge. Come scrive ilmattino.it
Femminicidio Nicoleta Rotaru ad Abano Terme, l'ex marito Erik Zorzi condannato all'ergastolo - La sentenza di primo grado a Padova: all'inizio era stato considerato un suicidio. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it