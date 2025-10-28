Era il 1979 quando Isabella Rossellini, erede di due giganti del cinema come Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, disse “sì” al regista americano Martin Scorsese. Lei, raffinata e cosmopolita, iniziava a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della moda; lui, già osannato come il genio ribelle di Hollywood, aveva firmato capolavori come Taxi Driver e Mean Streets. Il loro amore fu un intreccio di intelligenza, passione e curiosità reciproca: due menti affini, unite dal culto per l’arte e la narrazione. Un matrimonio d’autore quello tra Isabella Rossellini e Martin Scorsese. Il loro fu un matrimonio sobrio, lontano dai clamori mondani, ma non per questo meno affascinante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il primo ed ex marito di Isabella Rossellini, Martin Scorsese e perché è finita