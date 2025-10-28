Chi è il marito di Rita De Crescenzo Salvatore Bianco e chi sono i figli Rosario e Raimondo

Rita De Crescenzo è sposata con Salvatore Bianco, dal quale ha avuto due figli. Di questi ultimi si conosce solo il nome di Rosario. Rita è anche madre di un altro ragazzo, Raimondo, avuto quando era minorenne e che l’ha resa nonna del piccolo Francesco. Anche il marito della tiktoker Salvatore è molto conosciuto sui social e compare spesso nei video di Rita, oltre ad avere suoi profili seguitissimi sia su Instagram che TikTok Nel 2017 Rita De Crescenzo venne arrestata con l’ accusa di spaccio di droga per fatti avvenuti nel 2015. «Sono stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga ma ne sono uscita assolta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

