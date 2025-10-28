Chi è il gatto pescatore il raro felino asiatico che ama l'acqua

Il gatto pescatore, un raro felino asiatico amante dell’acqua, è minacciato dalla perdita e dall’alterazione delle zone umide. Studi recenti dimostrano però che può diventare un alleato degli agricoltori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

