Chi è il gatto pescatore il raro felino asiatico che ama l'acqua
Il gatto pescatore, un raro felino asiatico amante dell’acqua, è minacciato dalla perdita e dall’alterazione delle zone umide. Studi recenti dimostrano però che può diventare un alleato degli agricoltori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel 2023 Alessandro Biancardi, pescatore italiano, ha catturato il pesce gatto (per la precisione un pesce siluro) più grande di sempre! Il “mostro” era lungo 2 metri e 85 centimetri, record del mondo per questo tipo di pesce! La misurazione ufficiale è stata eff - facebook.com Vai su Facebook
Chi è il gatto pescatore, il raro felino asiatico che ama l’acqua - Il gatto pescatore, un raro felino asiatico amante dell’acqua, è minacciato dalla perdita e dall’alterazione delle zone umide ... fanpage.it scrive