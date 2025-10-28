Chi è Albert Windsor il nuovo scapolo d'oro della Royal Family inglese
Avete mai sentito parlare di Albert Windsor? Ha appena compiuto 18 anni, fa parte della Royal Family britannica ed è stato definito il nuovo "scapolo d'oro" di corte: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul suo conto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Archiviati i tempi di William, a far battere i cuori delle Gen Z a ritmo royal c'è Albert Windsor, 18enne cugino di Re Carlo e nipote del duca di Kent. Cresciuto a Roma, è il primo reale dell’era moderna a essere stato battezzato con rito cattolico. Biondo, affascina - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Albert Windsor, il nuovo “scapolo d’oro” della Royal Family inglese - Ha appena compiuto 18 anni, fa parte della Royal Family britannica ed è stato definito il nuovo “scapolo d’oro” di corte: ecco tutto ciò che c’è da sapere ... Si legge su fanpage.it