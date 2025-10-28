Chi è Agnese De Pasquale di Uomini e Donne | età lavoro figli studi e social

Nel parterre Over di Uomini e Donne si è fatta notare eleganza, dolcezza e grande empatia. Stiamo parlando di Agnese De Pasquale che, dopo diverse conoscenze, oggi sta conoscendo Federico Mastrostefano. Il pubblico vuole saperne di più sulla sua vita privata, sul suo percorso e sul suo impegno nel mondo dell’ educazione. Ecco nel dettaglio cosa abbiamo scoperto sul suo conto. Uomini e Donne: chi è Agnese De Pasquale. Agnese De Pasquale è una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. Nata a Modena nel 1983, vive a Milano ed è mamma di due figli, Emma Margot e Andrea Mael, nati da una precedente relazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

