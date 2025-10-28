Che tempo fa? a Podenzano una serata sul meteo con Silvio Scattaglia

Ilpiacenza.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 ottobre alle ore 20,45, l’Auditorium Comunale di Podenzano (via Monte Grappa, 100) ospiterà una serata speciale dedicata al meteo e ai fenomeni atmosferici, insieme a una delle voci più seguite e apprezzate del territorio: Silvio Scattaglia, ideatore di "Meteo Niviano".L’incontro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

