Che fine ha fatto e cosa fa oggi Marco Borriello il grande amore di Belén Rodríguez

Durante la registrazione della prossima puntata di Belve, che andrà in onda stasera su Rai 2, Belén Rodríguez ha confessato che il suo più grande amore è stato Marco Borriello, ex attaccante di Milan, Roma e tante altre squadre che ha detto addio al calcio giocato nel 2019. Scopriamo allora cosa fa oggi questo ex sportivo, che nel corso di quest’anno ha rilasciato numerose interviste ripercorrendo la sua lunga e redditizia carriera calcistica. Dall’epoca d’oro dei gol decisivi alla vita attuale a Ibiza, dove gestisce il patrimonio accumulato e ricopre un ruolo di consulenza nel club locale, l’ex attaccante offre uno spaccato inedito su successi, errori e scelte personali che hanno segnato il suo percorso dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Che fine ha fatto e cosa fa oggi Marco Borriello, il grande amore di Belén Rodríguez

