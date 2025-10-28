Nella mattinata del 28 ottobre Viktor Orbán ha proseguito la sua visita romana incontrando Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture, dopo gli appuntamenti con Papa Leone XIV e Giorgia Meloni. L’incontro, durato circa un’ora, è stato definito dalla Lega «affettuoso» e ha permesso di «fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici». Nella nota del Carroccio si precisa che «sono stati affrontati altri temi come la pace, la dura critica al Green Deal e le politiche suicide dell’Unione europea» e che si è registrata «massima sintonia sul contrasto all’immigrazione clandestina». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Che cosa si sono detti Orbán e Salvini nel loro incontro