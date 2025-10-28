Che cosa si sono detti Orbán e Salvini nel loro incontro
Nella mattinata del 28 ottobre Viktor Orbán ha proseguito la sua visita romana incontrando Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture, dopo gli appuntamenti con Papa Leone XIV e Giorgia Meloni. L’incontro, durato circa un’ora, è stato definito dalla Lega «affettuoso» e ha permesso di «fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici». Nella nota del Carroccio si precisa che «sono stati affrontati altri temi come la pace, la dura critica al Green Deal e le politiche suicide dell’Unione europea» e che si è registrata «massima sintonia sul contrasto all’immigrazione clandestina». 🔗 Leggi su Lettera43.it
