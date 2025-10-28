Che cosa ne pensi di Arezzo? I risultati del sondaggio

Arezzonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come viene visto, valutato, percepito e vissuto il sistema urbano? È con l'intento di trovare risposta a questa, e altre, domande che la redazione di Arezzo Notizie dà il via a una serie di sondaggi rivolti direttamente ai cittadini ai quali viene chiesto di esprimersi su vari argomenti.Il fine è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

cosa pensi arezzo risultatiSONDAGGIO | Che cosa ne pensi di Arezzo? Dacci la tua opinione - Il fine è quello di conoscere meglio come gli aretini vivono il presente e come pensano al futuro. Secondo arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Pensi Arezzo Risultati