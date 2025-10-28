ChatGPT pubblicato da OpenAI report su utilizzo chatbot | Su 800mln utenti settimanali oltre 1mln parlano di pensieri suicidi o disagi emotivi
La società di San Francisco ha spiegato di aver costruito una rete globale di esperti per affrontare il fenomeno, composta da più di 170 psichiatri, psicologi e medici di base operanti in 60 paesi OpenAI ha reso pubbliche nuove stime sull'utilizzo di ChatGPT, rivelando che una piccola ma significativa parte degli utenti condivide pensieri suicidi o disagi emotivi.
Il 16 ottobre si è tenuta la conferenza generale di digitale del Prof. Carlo Sansone, dal titolo "DA TURING A CHATGPT: L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DAGLI ANNI '50 AD OGGI".
Due giorni fa il @CorSport ha pubblicato un articolo sull'#Arezzo citando come presidente Marco #Matteoni, mentre il presidente si chiama Guglielmo #Manzo, oggi un noto quotidiano è andato in stampa con la frase di chiusura di #ChatGpt.
OpenAI: oltre un milione di persone parla ogni settimana con ChatGPT di suicidio - OpenAI ha sviluppato un nuovo modello con il supporto di specialisti per migliorare il riconoscimento del disagio e indirizzare gli utenti verso aiuti reali.
Confidenze digitali: ChatGPT diventa spazio di sfogo per milioni di utenti - Il chatbot usato da centinaia di milioni di utenti, sta diventando anche uno spazio di confidenza per chi non trova ascolto altrove.
'Oltre 1 milione di utenti di ChatGpt esprime tendenze suicide' - Oltre un milione di utenti di ChatGpt inviano messaggi che indicano "espliciti intenzioni o progetti suicidi ogni settimana".