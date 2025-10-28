Chat e registri digitali | noi prof iper connessi ora lavoriamo senza orari

Rocco Dedda insegna allo scientifico Da Vinci di Pescara: “La scuola è troppo burocratica, ne risente la programmazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Chat e registri digitali: noi prof iper connessi, ora lavoriamo senza orari”

Chat tra professori e studenti: che cosa è lecito fare? - Net, su 2000 studenti il 60% di questi fa parte di una chat a cui partecipa almeno 1 docente. Segnala giornalettismo.com

Chat tra prof e studenti, le regole che dividono la scuola - Prof sul web, le regole che dividono la scuola Codice etico e sanzioni disciplinari, nella scuola a finire sotto esame sono le chat tra professori e studenti. Lo riporta ilmessaggero.it

Prof pedofilo, spuntano nuove chat e foto inviate da Frateschi - Quattro ore di udienza per ricostruire, passo dopo passo, tutti gli episodi di abusi sessuali subiti da tre alunni del liceo Majorana dove Alessandro Frateschi insegnava religione. Lo riporta ilmessaggero.it