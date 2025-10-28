Chainsaw Man supera ogni previsione | ecco come un anime ha sbancato i cinema

In un weekend cinematografico dominato da biopic musicali e melodrammi romantici, il vero protagonista delle sale si è rivelato essere un anime giapponese dalla narrativa brutale e viscerale. Chainsaw Man – Il Film: La Storia di Reze ha letteralmente fatto a pezzi ogni previsione, dimostrando ancora una volta che il pubblico globale ha fame di storie animate di qualità, specialmente quando queste arrivano da uno studio come Mappa, ormai sinonimo di eccellenza nel settore. Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, il film ha incassato complessivamente 108 milioni di dollari a livello mondiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Chainsaw Man supera ogni previsione: ecco come un anime ha sbancato i cinema

