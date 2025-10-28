PECHINO, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mentre le tensioni geopolitiche continuano a crescere in tutto il mondo, i leader dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) si stanno riunendo in Corea del Sud per il vertice economico APEC 2025, un momento cruciale mentre la regione affronta una crescente incertezza economica globale. Prima dell'incontro, il China Media Group (CMG), insieme alla Yonsei University e alla YTN, ha organizzato una tavola rotonda a Pechino il 25 ottobre sul tema “Dialogo sulla governance globale e la prosperità condivisa nella regione Asia-Pacifico”. Ren Hongbin, Presidente del China Council for the Promotion of International Trade, ha affermato che gli interessi dei Paesi sono sempre più interconnessi, il che richiede una governance condivisa più forte, dove cooperazione e vantaggio reciproco sono elementi essenziali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - CGTN: Dialogo, sviluppo e prosperità condivisa