Cesare Cremonini sull’ex Martina Maggiore | Le avevo dato l’anima lei ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi
Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, Cesare Cremonini ha parlato tra le altre cose dell’ex compagna Martina Margaret Maggiore, che la scorsa primavera ha pubblicato un libro, dal titolo Che stupida ragazza, in cui parlava della loro relazione. “Quest’anno è successo che una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi, condividendo, perché magari ho delle cose intime famigliari che vorrei proteggere per rispetto della mia famiglia. 🔗 Leggi su Tpi.it
