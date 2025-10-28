Cesare Cremonini sul libro dell’ex Martina Maggiore | Le avevo dato l’anima lei ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi

Vanityfair.it | 28 ott 2025

Il cantante ospite di un podcast ha confessato per la prima volta la «sofferenza profonda» causatagli da Ma che stupida ragazza, il libro pubblicato la scorsa primavera dall'ex fidanzata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

cesare cremonini sul libro dell8217ex martina maggiore le avevo dato l8217anima lei ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi

© Vanityfair.it - Cesare Cremonini sul libro dell’ex Martina Maggiore: «Le avevo dato l’anima, lei ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi»

