Cesare Cremonini lo sfogo sull' ex Martina Maggiore | Ha scritto di me senza considerarmi

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore parla per la prima volta dell’impatto di "Che stupida ragazza" e del rapporto col gossip. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cesare cremonini lo sfogo sull ex martina maggiore ha scritto di me senza considerarmi

© Gazzetta.it - Cesare Cremonini, lo sfogo sull'ex Martina Maggiore: "Ha scritto di me senza considerarmi"

Argomenti simili trattati di recente

cesare cremonini sfogo sullIl cantautore parla per la prima volta dell’impatto di "Che stupida ragazza" e del rapporto col gossip - Lo sfogo di Cesare Cremonini e il dolore dopo la pubblicazione del libro dell'ex Martina Maggiore. Scrive msn.com

cesare cremonini sfogo sullCesare Cremonini sulla ex Martina: «Le ho dato l'anima e lei ha scritto un libro, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi. È stata una sofferenza grande» - Ospite di Alessandro Cattelan nel podcast "Supernova", il cantante ha parlato per la prima volta di "Ma che stupida ragazza", il romanzo scritto dalla sua ex, Martina Maggiore ... Secondo msn.com

cesare cremonini sfogo sullCremonini sul libro della sua ex: "Le ho dato l'anima, ha raccontato la mia vita intima. Una sofferenza profonda" - Nel podcast 'Supernova' il cantante ha commentato la scelta della ex fidanzata Martina Maggiore, autrice di un libro in cui ha parlato della loro storia ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cesare Cremonini Sfogo Sull