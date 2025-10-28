Cesare Cremonini insulti alla ex Martina Maggiore dopo le parole del cantante

Ildifforme.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho visto la mia vita privata messa su carta senza consenso" ha raccontato Cesare Cremonini in riferimento alle dichiarazioni della ex Martina Maggiore nel libro pubblicato di recente. Ciò ha creato una shitstorm contro la ragazza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cesare cremonini insulti alla ex martina maggiore dopo le parole del cantante

© Ildifforme.it - Cesare Cremonini, insulti alla ex Martina Maggiore dopo le parole del cantante

Contenuti che potrebbero interessarti

cesare cremonini insulti exCesare Cremonini sul libro dell’ex Martina Maggiore: «Le avevo dato l’anima, lei ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi» - Il cantante ospite di un podcast ha confessato per la prima volta la «sofferenza profonda» causatagli da Ma che stupida ragazza, il libro pubblicato la scorsa primavera dall'ex fidanzata ... Da vanityfair.it

Martina Maggiore insultata dopo le parole dell’ex Cremonini: “Almeno prima capite bene il perché” - Martina Maggiore ha replicato con una frecciatina alle recenti dichiarazioni dell’ex Cesare Cremonini. Scrive fanpage.it

cesare cremonini insulti exCesare Cremonini sul libro dell’ex Martina Maggiore: «La mia vita privata pubblica senza considerarmi» - Il cantautore rompe il silenzio sul libro della sua ex Martina Maggiore: «La mia vita privata pubblica senza considerarmi» ... Scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Cesare Cremonini Insulti Ex