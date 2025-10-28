Cesare Cremonini insulti alla ex Martina Maggiore dopo le parole del cantante

"Ho visto la mia vita privata messa su carta senza consenso" ha raccontato Cesare Cremonini in riferimento alle dichiarazioni della ex Martina Maggiore nel libro pubblicato di recente. Ciò ha creato una shitstorm contro la ragazza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cesare Cremonini, insulti alla ex Martina Maggiore dopo le parole del cantante

"Ha raccontato la mia vita intima senza neanche considerarmi, condividendo dettagli che riguardano anche la mia famiglia" Dopo le parole di Cesare Cremonini risentito e deluso dalla sua ex, arriva la replica di Martina Margaret Maggiore, sui social ribatte do - facebook.com Vai su Facebook

