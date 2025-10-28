ROMA – Una delegazione di parlamentari dei Paesi NATO è stata, oggi, in missione a Lampedusa per approfondire sul campo le dinamiche dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e le loro implicazioni per la sicurezza euro-atlantica. I rappresentanti istituzionali sono stati accolti dal sindaco dell’isola Filippo Mannino, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e il questore Tommaso Palumbo. La missione è proseguita con la visita al centro di prima accoglienza di Lampedusa, gestito dalla Croce Rossa, dove sono state esaminate le procedure di identificazione e di tutela delle persone vulnerabili, inclusi minori non accompagnati e vittime di tratta, nonché i percorsi di trasferimento verso la terraferma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cesa e Perestrello con i parlamentari Nato a Lampedusa