Certificazioni Fimi | dischi di platino per Cesare Cremonini Dark Polo Gang e Olivia Rodrigo
Questa settimana, le Certificazioni Fimi hanno premiato con i dischi di platino Olivia Rodrigo con il suo album d’esordio Cesare Cremonini. I Dark Polo Gang conquistano il doppio disco di platino con Trap Lovers. Pubblicato nel 2018, l’album è il terzo in studio del collettivo ed il primo senza Side Baby. Tra i feat presenti nella tracklist composta da dodici brani, ai quali si aggiungono i sette della riedizione Reloaded, figurano Guè e Luchè ( Splash Rmx ), Capo Plaza e Gashi ( Gang Sh** RMX ), Mambolosco ( Expensive ). Dall’album, sono stati estratti quattro singoli: British, Cambiare Adesso, Ganga S**t e Sex On The Beach. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
