Certificazione medica a scuola | anche Campania e Molise si allineano alle altre Regioni

Anche Campania e il Molise si adeguano al resto delle regioni in materia di certificazione medica nelle scuole. Infatti, rispettivamente con la Legge Regionale n.13 del 25.07.24 e n.6 del 30 maggio 2025, è stata stabilita la cessazione dell’obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola degli alunni dopo un’assenza per malattia durata più di cinque giorni. Queste misure, in linea con le altre Regioni, mirano a snellire il sistema burocratico sanitario da ulteriori procedure, eliminando tale onere tanto per le famiglie che per medici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

? Menù del giorno – martedì 28 ottobre 2025 Mensa Universitaria – Via dei Mille 102, Sassari Il menù è indicativo e soggetto a variazioni. Allergeni consultabili al self-service. Pasti Gluten Free Solo per studenti con certificazione medica per celiachi - facebook.com Vai su Facebook

In Campania stretta sui certificati medici dei docenti per la Maturità: “Rischio sanzioni” - Troppe assenze per malattia tra i docenti nelle commissioni della Maturità, e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania avverte: "Si rischiano sanzioni disciplinari". Scrive fanpage.it

«Basta certificati medici o arrivano sanzioni». La Regione Campania avvisa i docenti dopo il boom di defezioni per la Maturità - I presidenti di commissione e i commissari esterni vengono scelti tra insegnanti e dirigenti scolastici che hanno i requisiti ... Lo riporta ilsole24ore.com