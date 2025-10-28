Cerno | siamo alla follia sinistra ProPal così antisemita che nel Pd serve una corrente per rispettare gli ebrei

Ci siamo. A Venezia un gruppo di attivisti pro Pal ha impedito in un'aula dell'Università Ca' Foscari lo svolgimento di un incontro con l'esponente del Pd Emanuele Fiano, interrompendo l'assemblea con slogan e cartelli contro Israele. Insomma, l'antisemitismo è tornato e sta a sinistra, la stessa sinistra che coccola islamisti radicali e centri sociali. Tanto che nel Pd nasce una corrente pro-ebrei e a Elly Schlein sembra tutto normale. Il punto del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cerno: siamo alla follia, sinistra ProPal così antisemita che nel Pd serve una corrente per rispettare gli ebrei

