Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, è stato ospite della puntata del 27 novembre de Lo stato delle cose, il programma di Massimo Giletti in onda su Rai3. Il tema di discussione nel confronto con Carlo Calenda, leader di Azione, sono le ultime uscite di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report: “È preoccupantissimo, nel senso che comunque questo tema della libertà di stampa è usato da un pezzo della stampa per scrivere quello che vogliono. Oggi, finito il momento della grande solidarietà, Ranucci ha attaccato i nostri giornali e il mio editore perché – segnala Cerno - abbiamo scritto degli articoli che in maniera documentata contestano alcuni aspetti delle sue inchieste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cerno inchioda Ranucci: “Basta con la libertà di stampa solo per chi è di sinistra”