Cerca di superare armato di coltello il gate senza biglietto | è caos in stazione
Nella scorsa mattinata, la polizia ha tratto in arresto un 29enne marocchino, con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere. In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
