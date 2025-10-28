C’era una volta Castellamare | escursione guidata in città
Domenica 2 novembre si terrà una speciale escursione guidata dal titolo “C’era una volta Castellamare”.Castellamare Adriatico, la città-giardino sorta negli anni Sessanta dell’Ottocento intorno a una solitaria stazione ferroviaria della linea Adriatica e diventata in meno di vent’anni una delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
