centrodestra primarie per scegliere il candidato

Una proposta, questa sì a sorpresa, indirizzata ai partiti di centrodestra: ricorrere alle primarie. Ufficialmente con l’obiettivo di ampliare la base dell’elettorato e per condividere una sintesi sul candidato sindaco. In pratica anche superare le posizioni che attualmente potrebbero vedere i partiti e l’area civica a correre per le amministrative divisi e con due distinti candidati. La proposta, moderata, è stata affidata a una nota nella giornata di ieri, da Andrea Liverani, ex consigliere comunale della Lega, oggi al fianco di Gabriele Padovani in Area Liberale in vista delle comunali 2026, dopo che in un comunicato Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avevano manifestato l’intenzione di prendere parte alle elezioni uniti in coalizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

