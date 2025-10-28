Centrodestra primarie per scegliere il candidato
Una proposta, questa sì a sorpresa, indirizzata ai partiti di centrodestra: ricorrere alle primarie. Ufficialmente con l’obiettivo di ampliare la base dell’elettorato e per condividere una sintesi sul candidato sindaco. In pratica anche superare le posizioni che attualmente potrebbero vedere i partiti e l’area civica a correre per le amministrative divisi e con due distinti candidati. La proposta, moderata, è stata affidata a una nota nella giornata di ieri, da Andrea Liverani, ex consigliere comunale della Lega, oggi al fianco di Gabriele Padovani in Area Liberale in vista delle comunali 2026, dopo che in un comunicato Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avevano manifestato l’intenzione di prendere parte alle elezioni uniti in coalizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'esponente di Con: «Lavorerò per costruire il nuovo centrodestra» - facebook.com Vai su Facebook
"Centrodestra, primarie per scegliere il candidato" - Una proposta, questa sì a sorpresa, indirizzata ai partiti di centrodestra: ricorrere alle primarie. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Elezioni. Liverani propone le primarie per il centrodestra: “Serve unità e partecipazione” - Dopo la dichiarazione di Stefano Bertozzi, disponibile ad essere il candidato del centrodestra alle prossime elzioni amministrative di Faenza, Andrea Liverani, che fin da principio ha sostenuto Gabrie ... Riporta ravennawebtv.it
Centrodestra, tanti nomi ma anche molti veti. E il candidato in Puglia non arriva - La decisione sulle candidature del centrodestra in Puglia e di conseguenza in Campania e Veneto (dove, comunque, il leghista Alberto Stefani ... quotidianodipuglia.it scrive