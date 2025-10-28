Centrato un Turista per Sempre il sogno di tutti si realizza ad Amelia | maxi vincita per una ragazza
“Il sogno di tutti, il signor Turista per sempre”. Centrata ad Amelia una maxi vincita grazie al tagliando venduto nella tabaccheria Sister Act. A “grattare” il tesoro una ragazza amerina. “Non sapete che gioia nell’aver consegnato il biglietto”, scrive in un post Facebook il titolare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PREVISIONI METEO DEL 27 OTTOBRE 2025: TORNA IL BEL TEMPO CON QUALCHE NUVOLA Un ampio vortice di bassa pressione centrato sulla Scandinavia si estende fin giù al Mediterraneo, tenendo bloccata l’alta pressione sull’Atlantico. In queste con - facebook.com Vai su Facebook