Centrato un Turista per Sempre il sogno di tutti si realizza ad Amelia | maxi vincita per una ragazza

Ternitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il sogno di tutti, il signor Turista per sempre”. Centrata ad Amelia una maxi vincita grazie al tagliando venduto nella tabaccheria Sister Act. A “grattare” il tesoro una ragazza amerina. “Non sapete che gioia nell’aver consegnato il biglietto”, scrive in un post Facebook il titolare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Centrato Turista Sogno Tutti