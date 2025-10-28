L’autoscala "centra" la passerella sopraelevata del Municipio, crolli e trambusto di prima mattina nel cuore del centro storico. L’incidente è avvenuto di buon’ora. A provocarlo un mezzo d’opera di un’impresa al lavoro sul territorio gorgonzolese per la posa della fibra ottica. Sul posto subito Vigili del Fuoco e Polizia locale per messa in sicurezza, rimozione parti pericolanti e rilievi, in mattinata un’ordinanza firmata dal comandante Antonio Pierni, che isola il tratto di via Cesare Battisti, scenario del guaio. Uno strutturista è già stato incaricato dal Comune delle perizie statiche e della conta dei danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centrata la passerella che collega il municipio