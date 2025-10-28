Cent’anni di gloria per il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle | un secolo di sport servizio e montagna

AGI - Dalle leggende degli anni '60 e '70,  Franco Nones  a  Gustav Thoeni, ai fuoriclasse di oggi,  Sofia Goggia,  Pietro Sighel  e  Davide Ghiotto; passando per tanti altri campioni del calibro di Piero Gros, Cristian Zorzi, Giorgio Vanzetta, Christof Innerhofer, Arianna Fontana e Dorothea Wierer. Sono i nomi più famosi del  Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, un'importante e soprattutto vincente ramo delle  Fiamme Gialle, il glorioso  gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Il Gruppo Sportivo Sciatori quest'anno spegne  100 candeline, un secolo di vita. Per questa speciale ricorrenza oggi, al Castello del Buonconsiglio a Trento, alla presenza del  Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà celebrato il secolare compleanno, festeggiando anche i sessant'anni del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Agi.it

