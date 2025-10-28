AGI - Dalle leggende degli anni '60 e '70, Franco Nones a Gustav Thoeni, ai fuoriclasse di oggi, Sofia Goggia, Pietro Sighel e Davide Ghiotto; passando per tanti altri campioni del calibro di Piero Gros, Cristian Zorzi, Giorgio Vanzetta, Christof Innerhofer, Arianna Fontana e Dorothea Wierer. Sono i nomi più famosi del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, un'importante e soprattutto vincente ramo delle Fiamme Gialle, il glorioso gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Il Gruppo Sportivo Sciatori quest'anno spegne 100 candeline, un secolo di vita. Per questa speciale ricorrenza oggi, al Castello del Buonconsiglio a Trento, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà celebrato il secolare compleanno, festeggiando anche i sessant'anni del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Agi.it

Cent'anni di gloria per il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle: un secolo di sport, servizio e montagna