Cena stellata bergamasca per Francesco Totti

Bergamonews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex fuoriclasse della Roma e della Nazionale Francesco Totti a cena ‘Da Vittorio’. La foto postata sui canali social del noto ristorante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

cena stellata bergamasca per francesco totti

© Bergamonews.it - Cena stellata bergamasca per Francesco Totti

