Cena spettacolo Non ci resta che piangere

"Non ci Resta che Piangere" Giovedì 01-01-2026Cena spettacolo ore 20.00 - con musica balli e canzoni della tradizione partenopea, con la Compagnia Artistica della Taverna Napoletana Spettacoli VIC' STREET in via Giuseppe Martucci, 44 a Napoli infoline: 081.662423 - 3356215087 - 3387981020 -e.mail. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cena Spettacolo con Delitto - HALLOWEEN 2025 Giovedì 30 Ottobre 2025, ore 21:00 ANIME NERE (a cura della Compagnia Artistica Hope, interna alla struttura), scritto e diretto dalla Maestra Dalia Deya, con la partecipazione del Maestro Ciro Gargiulo, pres - facebook.com Vai su Facebook

Mauro Repetto: “Nel mio spettacolo segmenti di vita nostalgici. Farà ridere e piangere” - « Siamo due menestrelli che devono consegnare una musica al conte Claudio, Cecchetto ovviamente, che ha una reggia piena di personaggi già affermati come Lorenzo il Giovane, che sarebbe Jovanotti, il ... Da catanzaroinforma.it