Cena con delitto | L' agenzia della morte

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Foresta di Sherlock in collaborazione con Agriturismo alle Rose presentano la cena con Delitto: “L'Agenzia della Morte”. La scelta di una fantastica vacanza.4 agenzie di viaggio che si sfidano tra loro proponendo i propri mirabolanti viaggi. Una serie di scaramucce che faranno riaffiorare un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cena delitto agenzia morteCena con delitto: "L'agenzia della morte" - La Foresta di Sherlock in collaborazione con Agriturismo alle Rose presentano la cena con Delitto: “L'Agenzia della Morte”. Come scrive padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Delitto Agenzia Morte