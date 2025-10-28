Celtic–Falkirk | anteprima chiavi tattiche e pronostico

Il Celtic torna davanti al proprio pubblico per una sfida che, sulla carta, vede i biancoverdi ampiamente favoriti contro il Falkirk. Differenza di categoria, profondità della rosa e ritmo gara dovrebbero indirizzare il match, ma la stagione insegna che sottovalutare gli avversari può costare caro: il Falkirk arriva con un’idea di gioco chiara, blocco corto e ripartenze verticali. Stato delle squadre. Celtic. Qualità tecnica, possesso dominante e capacità di creare superiorità sugli esterni restano i tratti distintivi. In casa, il Celtic alza i giri: circolazione palla rapida, terzini proiettati dentro al campo e attaccanti che alternano tagli profondi a ricezioni tra le linee. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

