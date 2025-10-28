Celtic adesso è ufficiale! Brendan Rodgers ha rassegnato le dimissioni da tecnico | ecco il comunicato del club
Brendan Rodgers lascia il Celtic: le dimissioni del tecnico confermate dal comunicato ufficiale. Le ultimissime notizie Brendan Rodgers ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Celtic dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro l’Hearts, che guida la classifica con un vantaggio di 8 punti dopo nove giornate di Premiership scozzese. Il club di Glasgow ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
"Un codardo se ne va libero. Non esiste giustizia britannica" dicevano gli striscioni mostrati giovedì sera dalla Green Brigade del Celtic Glasgow, durante la partita di Europa League contro lo Sturm Graz. Poche ore prima, un tribunale britannico aveva assolto i - facebook.com Vai su Facebook
Celtic, UFFICIALE: Jota dal Benfica, preso il capocannoniere greco del campionato olandese - Il Benfica ha ceduto l'ala portoghese Jota (classe 1999) in prestito con diritto di riscatto al Celtic, che ha acquistato pure il 26enne attaccante greco Giorgos Giakoumakis (capocannoniere dello ... Lo riporta calciomercato.com
Celtic, UFFICIALE: Lennon lascia la panchina VIDEO - irlandese Neil Lennon ha annunciato l'addio al club scozzese del Celtic Glasgow, che come nuovo allenatore sta pensando all'ex attaccante svedese Henrik Larsson. Da calciomercato.com