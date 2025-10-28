Celebrato a Taranto il centenario della nascita di Mikis Teodorakis Comunità ellenica
Di Maria Koutra*: Un appuntamento speciale Sabato 25 ottobre al circolo ufficiali Marina Militare di Taranto. Un pomeriggio dedicato interamente al leggendario compositore greco scomparso recentemente, evento organizzato dal “Maria Callas” Com. Ellenica di Taranto, patrocinato e sovvenzionato dal Ministro della cultura contemporanea greca Iasson Fotilas. Mikis Teodorakis, figura divina, greca, imponente presenza della Grecia in tutto il mondo, viroroso creatore di mentalità cretese (solo il suo sirtaki che per 70 anni accompagna Zorbas nel film di M.Kakoiannis con Antony Queen e Irene Papas che abbattè le barriere del mondo basta per consacrarlo fino alla fine della terra). 🔗 Leggi su Noinotizie.it
