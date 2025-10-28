C’è un altro sito che spoglia con l’AI le vip e non solo La denuncia di Francesca Barra

*** Nota etica *** Come sottolineato da Selvaggia Lucarelli e Serena Mazzini, nell’articolo Il sito con le foto p*rno delle vip è molto altro abbiamo scelto di non riportare il nome del forum per non alimentare traffico e curiosità morbosa. Il sito con le foto delle vip “spogliate dall’AI”. La giornalista e scrittrice Francesca Barra ha denunciato la presenza online di sue immagini false generate con l’intelligenza artificiale e diffuse su un forum internazionale che ospita sezioni dedicate a “undress AI” e a raccolte di “vip nude”. La notizia ha riacceso l’attenzione sulla pornografia non consensuale e sui deepfake sessuali, mentre – come riportato dall’ ANSA – la Polizia Postale ha avviato accertamenti. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

