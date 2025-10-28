C’è stata una separazione perché era arrivato il momento di capire tante cose poi ci siamo re-innamorati e ora ci sposiamo | parla Vanessa Incontrada
Vanessa Incontrada annuncia il suo primo matrimonio con il suo compagno Rossano Laurini, dopo sedici anni insieme, un figlio e due anni di separazione – e confessa a Vanity Fair la sua idea di libertà. Sul matrimonio: “È la prima volta che mi sposo nella vita e mi diverte molto. Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia”. Sul periodo di separazione vissuto negli scorsi anni: “C’è stata una separazione perché era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano, poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui, quell’intesa che avevamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
