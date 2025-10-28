C’è anche Obama… Matrimonio da favola per la figlia del famoso attore | location da urlo e ospiti super vip

Un’aria di mistero e romanticismo ha avvolto la cerimonia che tutti attendevano come una vera favola contemporanea. Tra candele tremolanti e antichi muri di pietra, gli invitati hanno vissuto un evento esclusivo, lontano dai riflettori, dove ogni dettaglio sembrava studiato per sorprendere e incantare. Alcune foto ufficiali già circolano, eppure la magia di quella giornata sembra palpabile anche solo leggendo i racconti di chi vi ha partecipato. La portata dell’evento si è percepita già dall’arrivo degli ospiti: volti noti del mondo dello show biz e della politica hanno affollato la location esclusiva scelta per l’occasione, rendendo evidente che non si trattava di un matrimonio qualsiasi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “C’è anche Obama…”. Matrimonio da favola per la figlia del famoso attore: location da urlo e ospiti super vip

Altre letture consigliate

Barack e Michelle Obama hanno festeggiato il loro 33° anniversario di matrimonio. Per l’occasione, l’ex presidente degli Stati Uniti ha condiviso sui social una dedica toccante alla moglie: “La migliore decisione che abbia mai preso è stata sposare te, Mic - facebook.com Vai su Facebook

Matrimonio da favola a Lecce: Leclerc arriva per le nozze del fratello. Caccia al selfie, Santa Croce blindata - La bella dentista – di sangue metà belga (per parte di mamma) e metà leccese – che passa le estati a Santa Caterina, l’affascinante private banker monegasco, soggiogato anch’egli dal fascino dello ... Secondo quotidianodipuglia.it

Selena Gomez e Benny Blanco, matrimonio da favola a Santa Barbara - Con una carriera iniziata da bambina e anni difficili segnati da problemi di salute e amori turbolenti (leggi alla voce Justin Bieber), Selena Gomez, 33 anni, ha trovato il suo lieto fine. Si legge su vanityfair.it

Selena Gomez e Benny Blanco, matrimonio da favola a Santa Barbara: i look, la location e le fedi - All'evento erano presenti anche Taylor Swift e Paris Hilton Una data, "9. Secondo leggo.it